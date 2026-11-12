Місія Euclid оприлюднила дані про понад 900 млн галактик — The Guardian

Європейська космічна місія Euclid у першому великому випуску даних представила інформацію про понад 900 млн галактик, близько 60 млн потенційних квазарів і приблизно 15 тисяч імовірних випадків сильного гравітаційного лінзування. Про це повідомляє The Guardian.

Euclid запустили в липні 2023 року для створення найбільшої тривимірної карти Всесвіту. Місія має охопити третину неба та понад 10 млрд років космічної історії. Її мета — допомогти дослідити темну енергію та темну матерію, частку яких у Всесвіті оцінюють приблизно у 70% і 25% відповідно.

Частина майбутньої карти Всесвіту

Новий набір даних охоплює близько 14% площі неба, яку Euclid планує дослідити в межах місії. Професор Единбурзького університету Енді Тейлор, який очолює британський наземний науковий сегмент проєкту, зазначив, що інші огляди можуть бути масштабнішими, але Euclid поєднує велику площу спостережень із високою роздільною здатністю.

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Квазари, зафіксовані в даних, — це яскраві об'єкти в центрах далеких галактик, енергію яких забезпечують надмасивні чорні діри.

Пошук темної матерії

Сильне гравітаційне лінзування виникає, коли галактика на передньому плані, часто розташована в скупченні галактик, опиняється перед далекою галактикою. Її гравітація викривляє простір-час і відхиляє світло від віддаленого об'єкта, через що можуть з'являтися яскраві дуги або кільця.

Ефект посилює темна матерія, яка збільшує масу та гравітаційний вплив галактик. За словами Тейлора, вивчення таких лінз може допомогти відсіяти окремі теорії про природу темної матерії, оскільки її розподіл залежить від властивостей цієї речовини. Раніше науковцям було відомо приблизно про тисячу випадків сильного лінзування, а до завершення місії Euclid очікують виявити близько 170 тисяч таких об'єктів.

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