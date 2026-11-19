Миротворча місія ООН у Південному Лівані завершить операції о 23:59 31 грудня, а її військовий персонал почне залишати країну в перші місяці 2027 року. За Defense News, до завершення чинного мандата триватимуть патрулювання, моніторинг і звітування про порушення до Ради Безпеки ООН.

Рішення про припинення миротворчих операцій Рада Безпеки ООН ухвалила в серпні 2025 року. Речниця Тимчасових сил ООН у Лівані, UNIFIL, Кендіс Ардіел заявила, що після опівночі місія юридично більше не матиме мандата за резолюцією 1701.

Виведення персоналу до вересня

Наразі на ліванському боці кордону у складі місії перебувають приблизно 7 500 військовослужбовців із різних країн. Найбільші контингенти надали Італія та Індонезія. Очікується, що щомісяця країну залишатимуть у середньому по тисячі військових.

Із січня 2027 року UNIFIL почне згортати позиції та передавати об’єкти ліванській владі. Очікується, що процес триватиме до вересня 2027 року, хоча спочатку його планували завершити в червні. Військові вивезуть обладнання, надане їхніми державами, тоді як майно ООН можуть передати іншим місіям або організаціям системи ООН. Частину такого майна, за словами Ардіел, можуть передати ліванській владі.

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Проблеми з передачею позицій

Найскладнішим питанням залишається передача об’єктів місії. За словами речниці, UNIFIL юридично зобов’язана повернути позиції ліванській владі, однак більшість із них розташована в районах присутності ізраїльських сил. Ліванські сили водночас не перебувають у цих районах, щоб уникнути можливих зіткнень.

Якщо влада Лівану не зможе фізично прийняти ці об’єкти, передача може відбутися лише документально, повідомили джерела видання. Серед можливих варіантів також розглядають залучення або розширення присутності Організації ООН з нагляду за виконанням умов перемир’я, яка діє в Лівані через Групу спостерігачів у Лівані. Рішення щодо цього має ухвалити Рада Безпеки ООН.

За даними Defense News, ізраїльські сили перебувають приблизно на 232 квадратних милях ліванської території, що становить майже 6% площі країни, і щодня проводять там демонтажі та інші військові операції. У прикордонній Шебаа місцева влада побоюється безпекового вакууму після виведення миротворців. У Марджаюні місцевий посадовець заявив, що вони не запобігли поширенню неконтрольованої зброї, але їхні соціальні проєкти істотно допомогли людям і громадам. Частина місцевих адміністрацій також занепокоєна можливим економічним навантаженням на прикордонні села.

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