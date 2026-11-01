Місія ООН у Західній Сахарі припинила операції після вето Росії — UN News

Місія ООН з проведення референдуму в Західній Сахарі (MINURSO) припинила операції після завершення її мандата опівночі 31 жовтня. Рада Безпеки ООН не змогла погодити майбутнє місії: проєкт резолюції США ветувала Російська Федерація — держава-агресор, а альтернативний російський текст не набрав необхідних дев’яти голосів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що припинення роботи MINURSO не скасовує невідчужуваного права народу Західної Сахари на самовизначення. Організація й надалі підтримуватиме пошук справедливого, тривалого та взаємоприйнятного політичного врегулювання через особистого посланця генсека Стаффана де Містуру, повідомляє UN News.

Робота місії

MINURSO діяла з 1991 року, зокрема контролювала припинення вогню та сприяла створенню умов для політичного процесу. Гутерреш подякував персоналу місії та її спеціальному представнику в Західній Сахарі Олександру Іванку, який керував місією в особливо складний період після відновлення бойових дій у 2020 році.

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За 35 років роботи місії загинули 20 її співробітників. На момент завершення мандата штаб-квартира MINURSO була розташована в Ель-Аюні. Місія мала дев’ять польових пунктів — чотири на захід і п’ять на схід від берму — та офіс зв’язку в Тіндуфі. У її складі працювали близько 200 цивільних співробітників, військових спостерігачів і штабних офіцерів із понад 35 країн, а також підрозділ з протимінної діяльності.

Ліквідаційний період

Після завершення мандата розпочався ліквідаційний період. Невелика група, що звітуватиме Департаменту оперативної підтримки ООН, відповідатиме за повернення майна країн, які надавали контингенти, та утилізацію обладнання ООН. Генсек закликав усі сторони співпрацювати, щоб цей процес відбувся впорядковано і якомога швидше.

Гутерреш також висловив занепокоєння безпековою ситуацією на всій території Західної Сахари та ризиком ескалації бойових дій. Він закликав усі причетні сторони до максимальної стриманості й утримання від кроків, які можуть посилити напруження або підірвати регіональну стабільність.

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