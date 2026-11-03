Місія США попередила про можливі атаки на аеропорти Саудівської Аравії — Anadolu Agency

Місія США в Саудівській Аравії видала безпекове попередження для американських громадян через бойові дії між єменськими хуситами та Саудівською Аравією. Громадян США закликали зважати на можливі атаки на аеропорти, закриття повітряного простору, скасування авіарейсів і перебої в подорожах.

Застереження для пасажирів

У повідомленні місії зазначили, що хусити, яких вона назвала підтримуваними Іраном, здійснювали атаки на цивільні аеропорти й інші об’єкти критичної інфраструктури Саудівської Аравії. За твердженням місії, це призвело до жертв серед цивільних та суттєвих перебоїв у поїздках.

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Американців попросили бути особливо обережними, якщо вони вирішать скористатися аеропортами в країні. Ситуація, за оцінкою місії, може швидко загостритися й вийти за межі безпосередньої зони бойових дій, створюючи ризики для комерційного авіасполучення.

Бойові дії в Ємені

Попередження оприлюднили на тлі ескалації бойових дій між хуситами та коаліцією на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену. Саудівська Аравія очолює військову коаліцію проти хуситів із березня 2015 року, після того як угруповання захопило столицю Ємену Сану та інші частини країни у 2014 році, повідомляє Anadolu Agency.

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