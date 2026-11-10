Міська рада Аделаїди скасувала заборону реклами викопного палива — ABC News Australia

Міська рада Аделаїди в Австралії скасувала раніше ухвалене рішення про заборону реклами компаній, що працюють із нафтою, вугіллям і газом, на об’єктах, які належать муніципалітету. За скасування проголосували вісім радників, проти — двоє, повідомляє ABC News Australia.

Побоювання через велогонку

Початкове рішення, ухвалене двома тижнями раніше, передбачало, що з липня 2027 року нафтовим, вугільним і газовим компаніям заборонять розміщувати рекламу в громадських місцях, що належать раді. Йшлося, зокрема, про автобусні зупинки, банери та білборди.

Рішення викликало критику, зокрема з боку уряду штату Південна Австралія, через можливий вплив на Tour Down Under — найбільшу велосипедну подію Австралії. Головним спонсором перегонів є газова компанія Santos. Адміністрація ради також повідомила про питання щодо юридичної чинності заборони та практичні труднощі з її реалізацією.

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Дослідження до травня 2027 року

Водночас рада підтримала окрему пропозицію доручити адміністрації вивчити наслідки можливого обмеження реклами викопного палива та подати звіт до травня 2027 року. За це рішення проголосували шість радників, проти — четверо.

Лорд-мерка Аделаїди Джейн Ломакс-Сміт висловила занепокоєння, що нове дослідження може створити невизначеність для планування Tour Down Under. Рада також попросила лорд-мерку звернутися до уряду штату щодо зростання занепокоєння громади просуванням вугілля, нафти й газу на публічних об’єктах та запитати, як спонсорські й партнерські домовленості розглядають у контексті стратегії Південної Австралії щодо нульових викидів на 2024–2030 роки.

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