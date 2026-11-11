Місцеві джерела: понад 50 поселенців підпалили авто на Західному березі — Anadolu Agency

Пізно ввечері у вівторок понад 50 ізраїльських поселенців напали на село Аль-Луббан аш-Шаркія, розташоване на південь від Наблуса на окупованому Західному березі Йордану, та підпалили автомобілі на майданчику для брухту. Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє Anadolu Agency.

Підпал автомобілів

За словами джерел, нападники прибули з розташованих поблизу поселенських форпостів. Вони облили автомобілі легкозаймистою речовиною, після чого підпалили їх.

Після цього між нападниками та палестинськими жителями сталися сутички. Як стверджують джерела, поселенці відступили, а згодом до району увійшли ізраїльські військові машини.

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Пожежа біля житлових будинків

Місцеві медіа поширили відео пожежі та повідомили, що полум'я поширювалося у бік житлових будинків. Жителі зверталися по допомогу, тоді як пожежники намагалися взяти вогонь під контроль.

Anadolu зазначає, що з жовтня 2023 року на Західному березі Йордану, зокрема у Східному Єрусалимі, почастішали рейди ізраїльської армії та атаки поселенців. Агентство повідомляє про вбивства, затримання, знесення будинків, підпали, зрівнювання земель бульдозерами та переміщення палестинських громад.

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