Місцеві джерела: понад 50 поселенців підпалили авто на Західному березі — Anadolu Agency
Пізно ввечері у вівторок понад 50 ізраїльських поселенців напали на село Аль-Луббан аш-Шаркія, розташоване на південь від Наблуса на окупованому Західному березі Йордану, та підпалили автомобілі на майданчику для брухту. Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє Anadolu Agency.
Підпал автомобілів
За словами джерел, нападники прибули з розташованих поблизу поселенських форпостів. Вони облили автомобілі легкозаймистою речовиною, після чого підпалили їх.
Після цього між нападниками та палестинськими жителями сталися сутички. Як стверджують джерела, поселенці відступили, а згодом до району увійшли ізраїльські військові машини.
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Пожежа біля житлових будинків
Місцеві медіа поширили відео пожежі та повідомили, що полум'я поширювалося у бік житлових будинків. Жителі зверталися по допомогу, тоді як пожежники намагалися взяти вогонь під контроль.
Anadolu зазначає, що з жовтня 2023 року на Західному березі Йордану, зокрема у Східному Єрусалимі, почастішали рейди ізраїльської армії та атаки поселенців. Агентство повідомляє про вбивства, затримання, знесення будинків, підпали, зрівнювання земель бульдозерами та переміщення палестинських громад.