MIT виявив слабші хвилі спинномозкової рідини уві сні в літніх людей — News-Medical

Дослідники Массачусетського технологічного інституту з’ясували, що в літніх людей під час сну значно слабшають хвилі спинномозкової рідини, які допомагають виводити з мозку продукти обміну. Про результати роботи, опублікованої в журналі Nature Aging, повідомляє News-Medical.

Порівняли дві вікові групи

У дослідженні взяли участь добровольці віком від 18 до 39 років та від 60 до 84 років. Експерименти тривали близько двох годин і починалися пізно ввечері, щоб учасники були сонними. Науковці вимірювали мозковий кровотік за допомогою функціональної МРТ, рух спинномозкової рідини — модифікованим методом МРТ, а мозкову активність — електроенцефалографією.

Частина учасників заснула безпосередньо в сканері. У молодших людей під час не-REM-сну посилювалися повільні мозкові хвилі, а хвилі спинномозкової рідини ставали більшими. У старшій групі середня величина таких хвиль була істотно меншою.

Роль судинної реакції

Автори також перевіряли, які механізми можуть бути пов’язані з віковим зниженням потоку спинномозкової рідини. Вони виявили, що в багатьох старших учасників кровоносні судини мозку слабше реагували на зростання потреби нервової тканини в кисні. Під час тесту із затримкою дихання приріст мозкового кровотоку в цій групі також був меншим, ніж у молодих добровольців.

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За статистичною моделлю дослідників, ослаблення нейросудинного зв’язку та зменшення кровотоку пояснюють значну частину зниження хвиль спинномозкової рідини, але не всю. Науковці припускають, що на цей процес можуть впливати й інші вікові чинники, пов’язані зі станом судин і способом життя.

Подальші дослідження

Учасникам не діагностували нейродегенеративних захворювань. Водночас у частини літніх добровольців виявили ознаки атрофії сірої речовини, що корелювали з більш вираженим зниженням потоку спинномозкової рідини. Команда планує продовжити спостереження, щоб з’ясувати, чи пов’язані такі зміни з ризиком нейродегенеративних розладів.

Дослідники також хочуть перевірити можливі способи посилення цього потоку. У попередній роботі лабораторія встановила, що короткі імпульси «рожевого шуму» під час сну можуть збільшувати потік спинномозкової рідини в молодих людей, однак цей підхід ще не тестували серед літніх учасників.

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