У Герцлії, Ізраїль, протестувальники зібралися біля будинку голови партії «Яшар» Гаді Айзенкота, закликаючи його співпрацювати з арабськими партіями для створення альтернативного уряду без прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Учасники акції скандували: «There is no change without partnership», повідомляє Jerusalem Post.

Серед учасників протесту був заступник мера Тель-Авіва—Яффи Амір Бадран, який підтримав політичне партнерство між опозицією та арабськими партіями.

Результати підрахунку голосів

Після завершення підрахунку голосів блок Нетаньягу здобув 53 місця в Кнесеті. Чотири основні опозиційні партії разом отримали 48 мандатів — на 13 менше за 61 місце, необхідне для парламентської більшості. Жоден із політичних блоків не отримав більшості.

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«Яшар» Айзенкота стала найбільшою опозиційною партією, здобувши 21 мандат, тоді як «Лікуд» Нетаньягу отримав 27 місць. Арабські партії сумарно мають 19 мандатів, що може стати важливим чинником переговорів про альтернативну коаліцію. Об’єднаний список здобув 11 місць, а РААМ під керівництвом Мансура Аббаса — вісім.

Переговори про коаліцію

Для виконання передвиборчої обіцянки не входити до уряду на чолі з Нетаньягу Айзенкоту та його союзникам, імовірно, буде потрібна співпраця щонайменше з частиною арабських партій — у межах формальної коаліції або через зовнішню підтримку уряду меншості. РААМ раніше брала участь у коаліції Нафталі Беннета та Яїра Лапіда.

Водночас голова партії «Наш дім Ізраїль» Авігдор Ліберман, чия сила отримала сім мандатів, за повідомленнями, відкинув як участь у коаліції з арабськими партіями, так і формування уряду меншості, залежного від їхньої підтримки. Айзенкот уже зустрівся з головою партії «Беяхад» Нафталі Беннетом і головою демократів Яїром Голаном. Голан також провів зустріч із лідером РААМ Мансуром Аббасом, щоб обговорити можливе політичне партнерство.

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