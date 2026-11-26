Дослідники Школи медицини Університету Вейна виявили зв’язок між вищим рівнем мітохондріальної ДНК у сперматозоїдах і нижчою щомісячною ймовірністю настання вагітності в парі. У дослідженні взяли участь 327 чоловіків із нормальними параметрами сперми, повідомляє News-Medical.

Що досліджували науковці

Науковці перевіряли, чи зберігається мітохондріальна ДНК у зрілих людських сперматозоїдах і чи пов’язана ця ознака з репродуктивним потенціалом пари. Мітохондріальна ДНК міститься в мітохондріях — клітинних структурах, що виробляють значну частину енергії. На відміну від більшості ДНК людини, вона передається майже винятково від матері.

Під час розвитку сперматозоїди зазвичай усувають більшу частину мітохондріальної ДНК. За допомогою спеціальної флуоресцентної візуалізації дослідники безпосередньо виявили її в середній частині деяких зрілих сперматозоїдів — ділянці, де містяться мітохондрії.

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Зв’язок із настанням вагітності

Усі учасники мали показники кількості, концентрації та морфології сперматозоїдів у межах нормальних референтних значень. Водночас вищий рівень мітохондріальної ДНК у сперматозоїдах був пов’язаний із нижчою щомісячною ймовірністю настання вагітності. Цей зв’язок зберігався після врахування віку та індексу маси тіла обох партнерів, а також статусу куріння.

Дослідники також зафіксували відмінності між окремими сперматозоїдами. Навіть у чоловіків із підвищеним загальним рівнем мітохондріальної ДНК в частині клітин її не виявляли. Вищі показники, виміряні методом полімеразної ланцюгової реакції, зазвичай поєднувалися з більшою часткою сперматозоїдів зі збереженою мітохондріальною ДНК та сильнішими сигналами в окремих клітинах.

Дослідження не встановило, що збереження мітохондріальної ДНК безпосередньо спричиняє безпліддя. Автори вважають цю ознаку перспективним молекулярним біомаркером чоловічого репродуктивного здоров’я, який може доповнити звичайну спермограму, однак для з’ясування механізмів і впливу на запліднення та розвиток ембріона потрібні подальші дослідження.

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