Mitsui Chemicals і DBJ придбають JSR за 11,6 млрд доларів — Channel NewsAsia

У Японії компанії Mitsui Chemicals і Development Bank of Japan (DBJ) придбають виробника матеріалів для мікросхем JSR у державного інвестиційного фонду Japan Investment Corp (JIC). Вартість операції становитиме 1,84 трлн єн, або 11,61 млрд доларів США.

Угода з JIC

Покупцями виступлять Mitsui Chemicals і DBJ, а продавцем — JIC. Про заплановане придбання йдеться в поданні, на яке посилається Channel NewsAsia. Видання опублікувало повідомлення 9 листопада 2026 року та вказало Reuters джерелом інформації. У поданні JIC названо фондом за державної підтримки.

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Фінансування операції

JSR виробляє матеріали для виготовлення мікросхем. Для часткового фінансування операції Mitsui Chemicals продасть акції на суму до 150 млрд єн.

У повідомленні також наведено валютний курс: один долар США дорівнював 158,45 єни. За цим курсом суму угоди в єнах оцінили у 11,61 млрд доларів США.

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