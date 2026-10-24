Між Шеньчженем і Улан-Батором відкрили пряме авіасполучення — ECNS
У четвер, 22 жовтня, у Шеньчжені на півдні китайської провінції Гуандун відкрили прямий пасажирський маршрут до Улан-Батора — столиці Монголії. Церемонія запуску рейсу Шеньчжень—Улан-Батор відбулася того дня в аеропорту Шеньчженя.
Як повідомляє ECNS, експлуатувати маршрут буде монгольська авіакомпанія Hunnu Air. Перевізник використовуватиме літаки E190.
Рейси щочетверга
Hunnu Air виконуватиме один рейс туди й назад кожного четверга. У матеріалі також опубліковано фотографію церемонії запуску, надану аеропортом Шеньчженя.
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Сполучення з Монголією
Новий маршрут доповнює мережу аеропорту Шеньчженя у Північно-Східній Азії. Він надає району Великої затоки Гуандун — Гонконг — Макао зручніше авіасполучення з Монголією для торгівлі, туризму та контактів між людьми.
Нині аеропорт Шеньчженя має 46 пасажирських маршрутів до 25 країн-партнерів китайської ініціативи «Один пояс, один шлях».