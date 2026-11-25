У Швейцарії Міжнародна федерація хокею (IIHF) подала до Федерального трибуналу скаргу на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке передбачає повернення Росії на чемпіонат світу 2027 року. Федерація заявила про сумніви в незалежності та неупередженості двох із трьох арбітрів колегії CAS.

Сумніви щодо арбітрів

Як повідомляє The Moscow Times, IIHF пояснила оскарження інформацією, що нещодавно стала відомою, про можливі зв’язки двох арбітрів із Росією. Федерація наголосила, що вважає звернення до Федерального трибуналу необхідним з огляду на значення рішення для міжнародного хокею.

Минулого місяця CAS підтримав апеляції Федерації хокею Росії, держави-агресора, щодо її відсторонення від змагань IIHF у сезоні 2026–2027 років. Суд зазначив, що IIHF не надала достатніх доказів для обґрунтування висновку про безпекові ризики, які вимагали б подальшого відсторонення Росії.

Рішення CAS вважаються остаточними, однак спортивні організації можуть оскаржувати їх у Федеральному трибуналі Швейцарії за наявності юридичних підстав.

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Реакція команд і спонсорів

Росію відсторонили від змагань IIHF після вторгнення в Україну у 2022 році. CAS визнав, що його рішення викликало суперечливу реакцію, але наголосив: вердикт ґрунтувався лише на поданих доказах.

Збірні Австрії, Чехії, Данії, Фінляндії, Латвії, Норвегії та Швеції заявили, що відмовляться грати проти Росії. Компанія AJ Products, один із великих спонсорів хокею, відкликала спонсорську підтримку, а інші спонсори заявили, що також можуть зробити це в разі участі Росії.

Росія не виступить на молодіжному чемпіонаті світу 2027 року наступного місяця, оскільки Канада заявила, що не впускатиме російських і білоруських спортсменів, навіть із чинними візами. Чехія також не дозволить російським спортсменам в’їзд до країни на жіночий чемпіонат світу серед збірних до 18 років, запланований на січень.

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