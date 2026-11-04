Міжнародна комісія заявила про продовження геноциду в Газі — The Hindu

Незалежна міжнародна комісія з розслідування на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом, та в Ізраїлі заявила, що ізраїльська влада і сили продовжували вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид на окупованій палестинській території, зокрема після угоди про припинення вогню в секторі Газа, Палестина. Про це повідомляє The Hindu.

Доповідь для Генасамблеї ООН

Комісія подала доповідь Генеральній асамблеї ООН 14 жовтня 2026 року. У документі розглядаються вбивства, а також завдання тяжкої фізичної та психічної шкоди, яких із жовтня 2023 року, за даними комісії, зазнавали люди внаслідок дій ізраїльських і палестинських сил безпеки.

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Висновки комісії

За оцінкою комісії, порушення з боку Ізраїлю включали широкомасштабні або систематичні напади, спрямовані проти цивільного населення. У висновках також ідеться про державну політику та про те, що силові структури, за твердженням комісії, усвідомлювали належність таких дій до нападу на цивільних і діяли з відповідним наміром.

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