Міжнародне інформаційне агентство Agence France-Presse (AFP), що базується в Парижі, відключило платформу AFP Forum після кібератаки. Сервісом користуються клієнти агентства для перегляду та завантаження його матеріалів. AFP Forum залишатиметься недоступним до подальшого повідомлення.

Платформу відключили як запобіжний захід

Як повідомляє Anadolu Agency, атака почалася о 1:30 за паризьким часом, або о 00:30 за Гринвічем. Про це йдеться у внутрішньому електронному листі керівництва AFP. Після виявлення втручання команда агентства почала стримувати інцидент і відключила AFP Forum як запобіжний захід.

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AFP також повідомило, що пропонує передплатникам альтернативні рішення, доки платформа недоступна. Розслідування проводять за участю зовнішніх експертів.

Нападника поки не встановили

На цьому етапі AFP не має інформації про те, хто стоїть за кібератакою. Інцидент стався на тлі серії атак на компанії та державні установи у Франції й інших країнах останніми місяцями. Частину таких атак пов'язували зі злочинними групами, які прагнуть фінансової вигоди, інші мали на меті дестабілізацію.

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