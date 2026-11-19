У Парижі, Франція, Міжнародне енергетичне агентство заявило, що криза в Ормузькій протоці створила найбільшу в історії загрозу енергетичній безпеці. Про це йдеться у щорічному звіті World Energy Outlook, повідомляє Channel NewsAsia.

Перебої з експортом нафти

За даними агентства, країни Перської затоки зазнають труднощів з експортом нафти після того, як Іран почав блокувати Ормузьку протоку та атакувати танкери в цьому районі. За повідомленням джерела, криза розпочалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану в лютому.

До початку кризи через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світових морських поставок нафти. США намагалися супроводжувати судна через цей маршрут, однак ланцюги постачання, за оцінкою МЕА, залишаються суттєво порушеними.

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Витрати для споживачів

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль зазначив, що масштаб кризи перевищує нафтові шоки 1970-х років. Країни-виробники збільшували постачання на ринок і використовували альтернативні маршрути, тоді як Китай скоротив закупівлі на міжнародному ринку.

Водночас дедалі більша частина наслідків перебоїв із постачанням припадає на споживачів через високі ціни, а в окремих випадках — через дефіцит енергоресурсів. Біроль також заявив, що чим довше триватиме криза, тим глибшими будуть її наслідки для енергетичного сектору та світової економіки.

У базовому сценарії звіту МЕА прогнозує, що світовий попит на нафту досягне піку приблизно у 2030 році, а потім повільно скорочуватиметься. Попит на газ, за цим сценарієм, зростатиме приблизно до 2035 року. Для нового звіту агентство також додало два сценарії на випадок подальшого збереження кризи на Близькому Сході.

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