MK впевнена у шансах очолити eThekwini, DA розраховує на несподівану перемогу — TimesLIVE
У Дурбані, ПАР, місцеві вибори супроводжувалися жвавими вуличними святкуваннями, а виборці були налаштовані домогтися змін. Про це 5 листопада повідомило TimesLIVE.
Боротьба за eThekwini
У матеріалі йдеться про боротьбу за керівництво муніципалітетом eThekwini. Партія MK заявила, що впевнена у можливості здобути контроль над міською владою. Демократичний альянс (DA) зі свого боку розраховує на несподівану перемогу.
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Настрої під час виборів
TimesLIVE описує події як виборчу лихоманку та вказує на відчуття змін серед учасників голосування. Ці повідомлення стосуються настроїв виборців і заяв політичних сил під час місцевих виборів.
На опублікованій світлині зображена прихильниця MK Онґезіве Сітоле в Альберт-парку. Серед авторів публікації вказані Ясанта Наїду, Кріс Махайє та Млунґісі Мхлофе-Ґумеде.