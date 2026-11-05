MK впевнена у шансах очолити eThekwini, DA розраховує на несподівану перемогу — TimesLIVE

У Дурбані, ПАР, місцеві вибори супроводжувалися жвавими вуличними святкуваннями, а виборці були налаштовані домогтися змін. Про це 5 листопада повідомило TimesLIVE.

Боротьба за eThekwini

У матеріалі йдеться про боротьбу за керівництво муніципалітетом eThekwini. Партія MK заявила, що впевнена у можливості здобути контроль над міською владою. Демократичний альянс (DA) зі свого боку розраховує на несподівану перемогу.

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Настрої під час виборів

TimesLIVE описує події як виборчу лихоманку та вказує на відчуття змін серед учасників голосування. Ці повідомлення стосуються настроїв виборців і заяв політичних сил під час місцевих виборів.

На опублікованій світлині зображена прихильниця MK Онґезіве Сітоле в Альберт-парку. Серед авторів публікації вказані Ясанта Наїду, Кріс Махайє та Млунґісі Мхлофе-Ґумеде.

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