У Гаазі, Нідерланди, Міжнародний кримінальний суд не зміг повністю перевірити скарги на двох кандидатів у судді та не передав відомості про ці звинувачення державам, які мають голосувати на виборах. Як повідомляє The Independent, внутрішній наглядовий орган суду пояснив це тим, що не міг провести перевірку без розкриття особистостей осіб, які подали скарги.

Скарги на кандидатів

Загалом скарги надійшли щодо семи з 14 висунутих кандидатів. Серед них були звинувачення у хабарництві, неправдивій інформації про професійний досвід та іншій неналежній поведінці. Щодо чотирьох претендентів скарги стосувалися фактів, про які раніше писали медіа або які розглядали інші установи; Незалежний механізм нагляду МКС заявив, що зміг підтвердити викладені у них твердження.

У двох інших випадках ішлося про раніше неоприлюднені звинувачення. Три жінки заявили, що один із кандидатів принижував їх до сліз або створював дискомфорт запрошеннями на пізні вечірні зустрічі за напоями чи спільні поїздки. Ще одна жінка стверджувала, що інший номінант недоречно торкався її під час робочого заходу та погрожував помстою у разі скарги.

Країна, яка висунула одного з кандидатів, повідомила, що не змогла підтвердити закиди після власної перевірки. Водночас високопоставлений дипломат сказав, що держава не опитувала теперішніх і колишніх співробітників кандидата через брак ресурсів.

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Перевірка не встигла до оцінювання

Термін подання кандидатур продовжували тричі, оскільки суду було складно зібрати достатню кількість номінацій. Через це Незалежний механізм нагляду мав лише два тижні, щоб оцінити відповідність претендентів критерію високих моральних якостей, передбаченому Римським статутом. Троє з 14 номінантів згодом зняли свої кандидатури.

Наглядовий орган передав комітету юридичних експертів попередній звіт лише за три дні до початку співбесід, а остаточну перевірку завершив уже після того, як комітет закінчив роботу. У публічному звіті комітет зазначив, що через це не може зробити остаточний висновок про відповідність жодного кандидата критерію високих моральних якостей.

Раніше цього місяця держави-учасниці отримали витяги зі звіту лише щодо трьох кандидатів, стосовно яких наглядовий орган зміг підтвердити звинувачення. Асамблея держав-учасниць повідомила, що переглядає процедури для можливого вдосконалення.

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