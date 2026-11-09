ММО зафіксувала щонайменше 25 загиблих моряків від початку війни проти Ірану — Al Jazeera

Міжнародна морська організація зафіксувала щонайменше 25 смертей моряків від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. На тлі конфлікту комерційні судна в Ормузькій протоці та прилеглих водах неодноразово зазнавали атак, повідомляє Al Jazeera.

До початку війни через Ормузьку протоку, яка сполучає затоку з Аравійським морем, проходила приблизно п’ята частина світового споживання нафти.

Атаки на торговельні судна

За даними ММО, у регіоні повідомили щонайменше про 129 інцидентів із суднами. Під час атак застосовували ракети, снаряди та морські міни, внаслідок чого кораблі пошкоджувалися, загорялися або тонули.

Іран фактично закрив протоку після початку атак США та Ізраїлю, попередивши, що судна, які намагатимуться пройти без дозволу, можуть стати цілями. Водночас Вашингтон запровадив морську блокаду іранських портів.

Корпус вартових ісламської революції Ірану в неділю заявив, що три нафтові танкери, які, за його твердженням, рухалися несанкціонованим маршрутом, зазнали вибухів і сильних пожеж. Іранські сили також повідомили про займання п’яти танкерів і буксира в окремих інцидентах у протоці. Окремо на північ від Катару стався вибух на танкері Velos Sapphire під прапором Маршаллових Островів, унаслідок чого загинув один член екіпажу.

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Жертви та захист екіпажів

Серед загиблих багато громадян Індії — щонайменше 16 осіб. У червні троє індійських моряків загинули внаслідок ударів США по комерційних суднах поблизу Оману. Ще один громадянин Індії, Гандхар Нахім Аджідж із Гуджарату, загинув після того, як вантажне судно MSV Al Jusufi зазнало удару біля Оману; 13 інших членів екіпажу врятували.

У вересні двоє філіппінських моряків загинули, коли саудівський танкер Sidr зазнав ураження снарядами поблизу Ормузької протоки. За оцінкою ММО, озвученою наприкінці серпня, у жовтні поблизу протоки могли залишатися заблокованими близько 6 тисяч моряків.

У березні морські профспілки та судноплавні компанії домовилися, що моряки можуть відмовитися від входу до визначених небезпечних зон. Домовленість також передбачає оплачувану компанією репатріацію та компенсацію в розмірі двох місячних базових зарплат. Міжнародна федерація транспортників повідомила, що вона передбачає підвищену оплату та подвійну стандартну компенсацію в разі загибелі або інвалідності моряка.

Конвенція ООН з морського права гарантує суднам право транзитного проходу через протоки, яке не може бути призупинене. Керівник Морського центру Ліверпульського університету імені Джона Мурса Абдул Халіке зазначив, що слабкою ланкою залишається практичне виконання міжнародного права.

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