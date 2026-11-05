Мобільні клініки у США пов’язали зі зниженням смертності на 71% — News-Medical

У п’яти містах США мобільні медичні пункти з інтегрованими послугами з профілактики ВІЛ та лікування розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, асоціювалися зі зниженням загальної смертності на 71%. Результат отримали порівняно з групою, якій навігатори допомагали звертатися до доступних немобільних сервісів у громадах, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні HPTN 094, профінансованому Національними інститутами здоров’я США, взяли участь 409 дорослих без ВІЛ. Вони вживали наркотики ін’єкційно, мали розлад, пов’язаний із вживанням опіоїдів, на початку дослідження не отримували медикаментозного лікування такого розладу та були готові розглянути можливість його початку.

Дослідження проводили в Х’юстоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Філадельфії та Вашингтоні. Одна група впродовж 26 тижнів отримувала допомогу навігаторів, а також інтегровані послуги в мобільному медичному пункті: щоденну пероральну доконтактну профілактику ВІЛ, медикаментозне лікування розладу, пов’язаного з уживанням опіоїдів, та обмежений обсяг клінічної і соціальної підтримки.

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Використання профілактики та лікування

Учасникам іншої групи також протягом 26 тижнів допомагали навігатори, однак їх спрямовували до наявних немобільних сервісів у громадах. Дослідники не виявили різниці між групами у використанні щоденної пероральної доконтактної профілактики ВІЛ або медикаментозного лікування розладу, пов’язаного з уживанням опіоїдів.

Підтверджене використання препаратів для профілактики ВІЛ через 26 тижнів залишалося низьким в обох групах. Водночас 14% учасників застосовували медикаментозне лікування розладу, пов’язаного з уживанням опіоїдів, на 26-му та 52-му тижнях дослідження, хоча на його початку такого лікування не отримував ніхто.

Співавторка дослідження Набіла Ель-Бассель зазначила, що люди, які вживають наркотики ін’єкційно, можуть стикатися з фрагментованою системою допомоги, нестабільним житлом і стигмою. Автори також вказали, що низький рівень застосування пероральної доконтактної профілактики свідчить про труднощі з її прийнятністю для цієї групи та потребу оцінити препарати тривалої дії.

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