Модель Brain-IT відтворює побачені зображення за сканами мозку — Live Science

Дослідники з Інституту Вейцмана в Ізраїлі описали систему штучного інтелекту Brain-IT, яка реконструює зображення, що їх бачили учасники експерименту, за даними функціональної магнітно-резонансної томографії. Модель аналізує активність зорової кори — ділянки мозку, що обробляє візуальну інформацію, — і передає прогнози генератору зображень, повідомляє Live Science. Роботу оприлюднили у вигляді препринту на платформі arXiv.

Як працює Brain-IT

Система побудована на підході Universal Brain Encoder, який починає з зображення та моделює очікувану реакцію мозку на нього. Brain-IT працює у зворотному напрямку: отримує виміряну активність мозку та намагається відновити картинку, яку бачила людина.

Для цього модель розподіляє тисячі вимірювань зі зорової кори на 128 груп залежно від типу візуальної інформації, яку вони можуть містити. Одні ділянки можуть бути пов’язані з простішими ознаками, зокрема краями, текстурами або розташуванням елементів. Інші можуть реагувати на складніші категорії — обличчя, тіла чи сцени.

Декодер створює два види прогнозів: семантичний, тобто про ймовірний зміст сцени, та структурний — про загальне розміщення форм у кадрі. Структурний прогноз стає відправною точкою для генератора, а семантичний допомагає йому сформувати правдоподібний вигляд об’єктів.

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Обмеження технології

Автори роботи порівняли синтетичні зображення з оригінальними картинками, які демонстрували учасникам. За їхніми даними, Brain-IT перевершила попередні методи за стандартними метриками реконструкції. Вони також заявили, що година даних нового учасника дала результати, зіставні з підходами, які раніше навчали на 40 годинах записів.

Водночас реконструкції не є точними копіями побаченого. На завершальному етапі система використовує дифузійний генератор, навчений на великій кількості зображень. Він може додавати правдоподібні текстури, уточнювати риси облич або заповнювати відсутні деталі, яких безпосередньо не було в даних сканування.

Розробники наголошують, що Brain-IT не відтворює спогади чи уявні образи. Для її роботи потрібні контрольований показ конкретного зображення, співпраця учасника та дані функціональної МРТ. Команда також на ранній стадії перевіряє можливість застосування електроенцефалографії, однак надійні результати нині потребують дорогого й складного МРТ-сканування.

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