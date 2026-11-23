Дослідники змоделювали, що широке застосування препаратів класу GLP-1 для лікування ожиріння у поєднанні зі здоровішим раціоном може до 2050 року бути пов’язане з 7,7 млн уникнених смертей у світі та 46 млн гектарів додаткових природних земель поза сільськогосподарським і керованим лісовим використанням. Про це пише News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Communications.

Шість сценаріїв до 2050 року

Науковці з Університету Абердіна, Університету Единбурга та Шотландського сільськогосподарського коледжу використали глобальну модель LandSyMM. Вона пов’язує землекористування, врожайність, попит на продукти, міжнародну торгівлю та ціни.

Автори порівняли базовий сценарій розвитку до 2050 року із шістьма гіпотетичними варіантами доступу до лікування для дорослих з ожирінням, тобто з індексом маси тіла 30 або більше. Моделювання охоплювало доступність препаратів у країнах із високим рівнем доходу, у країнах із високим і вищим за середній рівнем доходу, а також у всіх країнах.

У першому варіанті пацієнти поступово скорочували калорійність харчування, не змінюючи пропорцій різних груп продуктів. У другому вони додатково переходили до раціону EAT-Lancet-2, який передбачає більше фруктів, овочів і бобових та менше м’яса й цукру. Модель припускала, що добова продовольча пропозиція для людей, які проходять лікування, поступово знизиться до 1850 кілокалорій на особу.

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Вплив на здоров’я та продовольчі ціни

За сценарію лише зі зменшенням калорійності модель оцінила до 6,6 млн уникнених смертей у 2050 році та близько 32 млн гектарів додаткових природних земель поза аграрним і керованим лісовим використанням. Більші показники у сценарії зі зміною раціону автори пов’язали насамперед зі зниженням ризиків, пов’язаних з ожирінням, а також зі скороченням споживання червоного й переробленого м’яса.

Зменшення попиту на їжу в країнах, де застосовували лікування, за моделлю мало б знизити світові ціни на продукти. Водночас це могло б збільшити споживання їжі серед людей, які не отримують препарати, зокрема червоного та переробленого м’яса. Автори оцінили пов’язане з цим зростання смертності приблизно у 10 додаткових смертей на мільйон дорослих у сценарії лише зі скороченням калорійності та у шість додаткових смертей — за поєднання лікування зі зміною харчування.

Обмеження моделі

Дослідники наголосили, що йдеться про розрахункові сценарії, а не про прогноз реального призначення препаратів. Модель не враховувала припинення лікування або можливе повернення ваги, а також не оцінювала викиди парникових газів і вплив виробництва ліків на довкілля. Оцінки смертності ґрунтувалися на зміні вагових і харчових факторів ризику, а не на спостережуваних клінічних результатах.

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