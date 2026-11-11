Модель оцінила втрату 9,4 року життя за найцитотоксичніших схем — News-Medical

Дослідники з Комплексного онкологічного центру Ломбарді Джорджтаунського університету створили популяційну модель, за якою найбільш цитотоксичні схеми хіміотерапії для жінок, які пережили рак молочної залози, можуть бути пов’язані зі втратою в середньому 9,4 року подальшого життя. Розрахунок пояснюють більш раннім розвитком захворювань, пов’язаних зі старінням.

Про результати дослідження, опублікованого 10 листопада 2026 року в JAMA Network Open, повідомляє News-Medical. Автори зазначають, що хіміотерапія допомагає багатьом жінкам вижити після раку молочної залози, однак лікування також може пошкоджувати здорові тканини й прискорювати біологічне старіння.

Як проводили оцінку

Модель охоплювала жінок віком від 30 до 79 років та порівнювала схеми хіміотерапії з різним рівнем цитотоксичності, тобто здатності ушкоджувати клітини. Для оцінки біологічного віку дослідники використали дані про зв’язок між хіміотерапією та рівнем білка p16 у крові. Цей білок є поширеним маркером клітинного старіння.

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За поясненням провідного автора Сварнаво Саркара, хіміотерапія може збільшувати кількість сенесцентних клітин — ушкоджених клітин, які перестали ділитися та є стійкими до загибелі. Такі клітини виділяють біологічні молекули, що можуть посилювати пошкодження тканин і запалення.

Подальші дослідження

Старша авторка роботи Жанна Мандельблатт зазначила, що прискорене біологічне старіння після хіміотерапії може зберігатися роками, а його наслідки — проявлятися не одразу. Вони можуть включати ранній початок вікових захворювань, крихкість організму та когнітивні проблеми.

Дослідники планують поширити методику на інші види лікування раку молочної залози, зокрема променеву терапію, імунотерапію, таргетну та гормональну терапію. Автори також хочуть врахувати індивідуальні характеристики пацієнток, щоб надалі оцінювати можливі довгострокові наслідки лікування персоналізовано.

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