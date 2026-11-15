Модель показала, що вітамін C може зменшувати нітрозування — ScienceDaily

Дослідники Університету Ватерлоо створили математичну модель, яка вказує, що вітамін C може послаблювати утворення у шлунку потенційно шкідливих продуктів нітрозування. Як повідомляє ScienceDaily, ці хімічні реакції пов’язують із ризиком розвитку раку, однак висновки роботи ґрунтуються на моделюванні, а не на клінічних випробуваннях.

Як працювала модель

Науковці змоделювали переміщення нітратів і нітритів організмом та їхні хімічні перетворення. Модель охоплювала слинні залози, шлунок, тонку кишку і плазму крові.

Нітрати й нітрити містяться, зокрема, у м’ясних виробах, таких як бекон і салямі, а також у фруктах та овочах, вирощених у ґрунті чи воді, забруднених шкідливими речовинами. Після потрапляння до шлунка ці сполуки можуть брати участь у нітрозуванні — реакції, унаслідок якої утворюються речовини, що, на думку дослідників, можуть бути пов’язані з розвитком раку. Водночас нітрати й нітрити виконують важливі функції для мозку та серцево-судинної системи.

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Роль вітаміну C

За результатами симуляцій, вітамін C, спожитий разом із нітратами та нітритами, може перешкоджати утворенню потенційно шкідливих сполук. Це, на думку авторів, може пояснити, чому продукти з нітратами не обов’язково пов’язані з однаковими ризиками. Наприклад, листова зелень, зокрема шпинат, природно містить і нітрати, і вітамін C.

Модель також передбачає, що приймання вітаміну C після кожного прийому їжі могло б помірно знизити утворення продуктів нітрозування, особливо після споживання їжі з нітратами та нітритами. Водночас дослідники наголошують, що необхідні подальші дослідження, аби з’ясувати, чи означає це вимірюване зниження ризику раку у людей.

Напрями подальших досліджень

Автори вважають, що модель може допомогти планувати лабораторні та клінічні дослідження. Вона враховує вплив споживання нітритів, антиоксидантів, часу прийому їжі, умов у шлунку та активності мікробіому ротової порожнини. Дослідження опублікували в журналі Journal of Theoretical Biology.

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