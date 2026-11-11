Модель пов’язала Велику неузгодженість у Гранд-Каньйоні з рухом мантії — Live Science

Науковці запропонували пояснення геологічної прогалини тривалістю 1,2 млрд років у породах Гранд-Каньйону. Нова модель руху мантії Землі свідчить, що повільна циркуляція розігрітої речовини в надрах могла підняти окремі ділянки континентів, посилити ерозію та не дати відкладами цього періоду зберегтися.

Як повідомляє Live Science, у стінах каньйону метаморфічні та магматичні породи, що сформувалися 1,7 млрд років тому, безпосередньо перекриті осадовими породами віком близько 500 млн років. Проміжок між ними називають Великою неузгодженістю — значною прогалиною в геологічному літописі.

Підняття та ерозія

Дослідження, опубліковане 4 листопада в журналі Nature, пов’язує формування цієї прогалини з динамічним підняттям територій під дією мантії. За моделлю, такий процес відбувався в Північній Америці, Балтійському регіоні Європи та на півночі Китаю — регіонах, де Велика неузгодженість є особливо помітною.

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Підняття поверхні створювало схили, з яких льодовики та інші чинники ерозії могли зносити осадовий матеріал у море. Співавтор роботи, геонауковець Університету Вуллонгонга Ніколас Фламан зазначив, що зледеніння, ймовірно, відігравало важливу роль в ерозії, однак ключовим чинником могло бути підняття континентів, спричинене процесами в мантії.

Накопичення осадів

Модель також показує, що впродовж останніх 540 млн років ці території почали опускатися. Це створило простір для накопичення та збереження осадів на континентах, що, за висновками дослідників, позначило завершення Великої неузгодженості.

Прогалина охоплює час безпосередньо перед кембрійським вибухом і частково його періодом, коли життя на Землі стрімко урізноманітнювалося. Геолог Шенан Пітерс з Університету Вісконсин-Медісон, який не брав участі в дослідженні, припустив, що оголені кристалічні породи могли посилити надходження до морів калію, заліза, мангану та вуглецю. Це могло впливати на умови, у яких еволюціонувало складне життя.

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