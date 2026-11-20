Модель штучного інтелекту Claude за вказівками фахівця з ШІ Павла Рабцевича, який працює в Іспанії, виявила два кандидати в екзопланети. Вони можуть обертатися навколо зорі TIC 4206066, розташованої за 116 світлових років від Землі. Професійні астрономи перевіряють результати, повідомляє Nature.

Пошук у даних телескопа TESS

Рабцевич не має формальної астрономічної освіти. У вересні він доручив інструменту для програмування Claude Code проаналізувати визначену вибірку даних космічного телескопа NASA TESS та надав загальний план пошуку невиявлених планет. Приблизно за два тижні модель запропонувала два потенційні об’єкти.

Claude опрацював спостереження понад 120 тисяч зір, зроблені TESS наприкінці 2025-го та на початку 2026 року. За вказівками Рабцевича модель застосувала популярний алгоритм пошуку планет, який виявляє регулярне повторюване зниження яскравості зорі. Такий сигнал може виникати, коли планета проходить між зорею та спостерігачем і частково блокує її світло.

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Два цикли зниження яскравості

У даних про TIC 4206066 Claude виявив два окремі цикли зниження яскравості: приблизно кожні три та кожні 11 днів. Це може свідчити про наявність двох планет на різних орбітах: ближча до зорі мала б коротший період обертання.

За дорученням Рабцевича Claude також перевірив архівні дані TESS за 2018 і 2020 роки та виявив у них ті самі повторювані сигнали. Далі модель застосувала відкритий алгоритм пошуку планет, створений дослідницею екзопланет Мішель Кунімото з Університету Британської Колумбії в Канаді, для додаткової перевірки сигналів.

25 вересня Рабцевич опублікував препринт роботи на платформі Zenodo. Робота ще не проходила рецензування, однак астрономи TESS провели незалежний аналіз і внесли сигнали до офіційного списку кандидатів у планети. Кунімото водночас застерегла, що доступність ШІ-інструментів спричинила значний потік робіт із кандидатами невисокої якості, автори яких не завжди розуміють використані алгоритми та можуть перевірити їхні висновки.

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