Модель у Британії показала ризик нижчого споживання йоду без молочного — News-Medical

Дослідники змоделювали, як заміна молочних продуктів рослинними альтернативами вплине на споживання йоду у Сполученому Королівстві. За нинішньої практики добровільного збагачення таких продуктів частка людей із недостатнім споживанням йоду може зрости, особливо серед дівчат віком 14–18 років та жінок 19–49 років, повідомляє News-Medical.

Йод виявився найбільш уразливим

Роботу опублікували в журналі The Lancet Planetary Health. Автори використали дані Національного дослідження харчування і раціону Великої Британії за 2016–2019 роки: до аналізу включили 87% із 3558 учасників, які вживали молочні продукти. Середнє споживання молочних продуктів становило 237 грамів на день, причому 85% цього обсягу припадало на молоко.

Науковці моделювали заміну молока, сиру та йогурту рослинними аналогами на 20%, 35%, 50% і 100%. Вони оцінювали надходження йоду, кальцію, рибофлавіну та вітаміну B12. Найвідчутливішим до такої заміни виявився йод: за заміни 35% молочних продуктів середнє його споживання, за розрахунками, зменшувалося на 9–21% у більшості груп.

До моделювання 54% дівчат 14–18 років мали недостатнє споживання йоду, а серед жінок 19–49 років цей показник становив близько 32%. За заміни 35% молочних продуктів рослинними альтернативами частка дівчат із недостатнім споживанням йоду могла зрости до 65%, а серед жінок віком 19–49 років — до 42%.

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Збагачення продуктів і йодована сіль у хлібі

У дослідженні зазначається, що лише 12% рослинних альтернатив молочним продуктам на британському ринку у 2020 році містили доданий йод. Обов’язкове збагачення всіх таких продуктів йодом, кальцієм, рибофлавіном і вітаміном B12 могло б утримати середні показники споживання цих речовин близько до початкового рівня, однак не усунуло б уже наявне недостатнє споживання йоду у вразливих групах.

Окремо автори оцінили сценарій використання йодованої солі у промислово виробленому хлібі. Хліб споживали 60% учасників, у середньому близько 93 грамів на день. За відсутності заміни молочних продуктів цей підхід знижував частку дівчат 14–18 років із недостатнім споживанням йоду з 54% до 37%.

Найефективнішим у моделі стало поєднання обов’язкового збагачення рослинних альтернатив йодом та використання йодованої солі у хлібі: воно підтримувало або поліпшувало достатність споживання йоду в усіх групах навіть за повної заміни молочних продуктів. Водночас дослідники наголосили, що це моделювання оцінює ризик недостатнього надходження поживних речовин, а не підтверджений дефіцит у людей.

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