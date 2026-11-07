MoDeL заявила про звільнення свого лідера Аліу Ба в Гвінеї — The Rio Times

Опозиційна партія MoDeL заявила, що її лідер Аліу Ба вийшов на свободу в Гвінеї після майже двох років ув’язнення. Про це партія повідомила 6 листопада. Як повідомляє The Rio Times, звільненню передували президентське помилування та 45-денний курс громадянської підготовки у військовому таборі.

Помилування та курс

Президент Гвінеї Мамаді Думбуя 2 жовтня помилував 217 ув’язнених, серед яких був Ба. Указ у державному телеефірі зачитав генерал Амара Камара, міністр — генеральний секретар президентства.

За даними MoDeL, перед звільненням Ба завершив курс громадянської підготовки та підготовки до повернення в суспільство. Увечері 6 листопада місцеві повідомлення вказували, що він перебував у таборі жандармерії Сонфонія в Конакрі. Водночас джерело не підтверджує, чи діють після помилування обмеження на його пересування або політичну діяльність.

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Справа Аліу Ба

Ба затримали 26 грудня 2024 року на прикордонному пункті Памелап на кордоні Гвінеї зі Сьєрра-Леоне, коли він прямував до сусідньої країни. 7 січня 2025 року суд першої інстанції в районі Калум у Конакрі засудив його до двох років ув’язнення за образу та наклеп на главу держави з використанням комп’ютерної системи.

28 травня 2025 року Апеляційний суд Конакрі залишив вирок у силі. Суд Економічного співтовариства країн Західної Африки у листі від 25 вересня звернувся до Верховного суду Гвінеї з проханням негайно і безумовно звільнити Ба.

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