Модель заявила, що президент MC2 відправив її до Епштейна — BBC News

Модель Роза заявила, що президент американського підрозділу MC2 Model Management Джефф Фуллер у 2009 році відправив її на дві фотосесії до будинку Джеффрі Епштейна в Палм-Біч, США. Тоді їй було 18 років, а до Сполучених Штатів з Узбекистану вона приїхала приблизно за місяць до цього. Про це вона розповіла BBC News у розслідуванні BBC Eye Investigations.

За словами Рози, агентство мало забезпечити її безпеку, але натомість поставило її під загрозу. Вона стверджує, що після фотосесій почала працювати асистенткою Епштейна, а згодом він систематично ґвалтував її. У 2009 році Епштейн відбував покарання за сексуальний злочин щодо неповнолітньої, однак йому дозволяли щодня працювати зі свого будинку.

Дані про поїздку та зв’язки агентства

Роза надала BBC документ про витрати, який, за її словами, свідчить, що Фуллер особисто забронював для неї зворотний переліт із Палм-Біч після другої фотосесії. Раніше Фуллер заявляв, що не знав про поїздку моделі до будинку Епштейна. На запит BBC щодо нових тверджень він не відповів; раніше також казав, що не знав про насильство над Розою.

Журналісти BBC виявили в документах Міністерства юстиції США, пов’язаних зі справою Епштейна, відомості про те, що після його засудження 10 моделей MC2 зустрічалися з ним або підтримували з ним зв’язок. У цих матеріалах також зазначено, що у 2005 році Епштейн передав MC2 1 млн доларів. Через місяць після другого арешту Епштейна у 2019 році американський підрозділ MC2 ліквідували, а Фуллер відкрив агенцію The Source Models. За даними BBC, до неї перевели 50 моделей із MC2.

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Свідчення інших жінок і законопроєкт

BBC також повідомляє про колишнього агента Ремзі Елхолі, який, за даними розслідування, намагався познайомити з Епштейном 34 жінок, зокрема 18-річну школярку. Елхолі відкинув твердження, що знав про насильство або сприяв йому. Він заявив, що прагнув допомогти моделям знайти професійні можливості, знайомлячи їх із впливовою людиною.

Ще одна жінка, названа Сімоною, розповіла BBC, що у 20 років Епштейн запропонував познайомити її зі своєю знайомою Faith Kates. За її словами, Кейтс зустрілася з нею на прохання Епштейна, запропонувала зробити пластичну операцію та передала Епштейну контакти хірурга. Сімона також стверджує, що згодом стала асистенткою Епштейна і зазнавала насильства з його боку. Адвокати Кейтс заявили, що їхня клієнтка була введена Епштейном в оману, а також заперечили, що вона радила моделі зробити пластичну операцію.

Сенатор штату Нью-Йорк Зеллнор Майрі запропонував законопроєкт про секс-торгівлю людьми, який має розширити повноваження поліції для розслідування дій ймовірних пособників Епштейна. Він заявив, що відповідальність можуть нести люди, які направляли моделей до Епштейна та знали або мали знати про його дії.

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