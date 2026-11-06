Моделі пов’язали Велику неузгодженість із рухами мантії — Ars Technica

Геологи змоделювали рухи мантії Землі за останній мільярд років і припустили, що тривале підняття континентів у поєднанні з масштабним зледенінням могло сформувати Велику неузгодженість — величезну прогалину в геологічному літописі. Її добре видно, зокрема, у породах Гранд-Каньйону: давні кристалічні породи там перекриті кембрійськими пісковиками, а між ними може бракувати від 200 млн до понад 1 млрд років геологічної історії, повідомляє Ars Technica.

Підняття континентів і ерозія

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature, Ніколас Фламен і Сантош Дунгана провели шість симуляцій конвекції мантії. У моделях гарячі маси порід, що повільно піднімаються в мантії, підіймали ділянки континентів, а холодні плити океанічного дна, які занурюються в мантію в зонах субдукції, сприяли опусканню поверхні. Амплітуду таких вертикальних переміщень оцінюють у кілька сотень метрів, хоча її точне значення залишається предметом дискусій.

Дослідники зазначили, що саме підняття було надто пологим, аби зруйнувати достатньо порід. На їхню думку, додатковим чинником могла бути льодовикова ерозія в період приблизно 720–635 млн років тому, коли льодовики досягали тропіків. За словами Фламена, льодовикові щити приблизно вдесятеро ефективніше за річки стирають гірські породи. Коли континенти опускалися в кембрійському періоді, моря затоплювали еродовану поверхню та вкривали її новими осадами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чому розрив помітний у Північній Америці

Моделі свідчать, що Лаврентія — давнє ядро Північної Америки — між приблизно 930 і 510 млн років тому зазнавала тривалого підняття, а в кембрійський період почала опускатися. П’ять із шести симуляцій відтворили таку послідовність. Для Північної Європи та Північного Китаю вона простежувалася у чотирьох моделях.

Натомість Південна Америка й Австралія, за розрахунками, пережили по два цикли підняття й опускання, через що одну велику неузгодженість там важче розпізнати. В Африці на ерозію та накопичення осадів істотно впливали гірські пояси. Автори також визнають невизначеність початкових конфігурацій моделей: магнітні дані дають змогу встановити відстань давніх континентів від екватора, але не їхню довготу.

Команда припускає, що інтенсивна ерозія могла винести матеріал порід в океани незадовго до кембрійського вибуху, коли кальцій став поширенішим у морській воді, а життя почало формувати скелети й мушлі. Водночас Фламен наголосив, що динаміка мантії була лише одним із процесів, які могли сприяти цим змінам.

Читай нас у