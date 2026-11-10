Моделювання може пояснити незвичні магнітні поля Урана й Нептуна — Space.com

Комп’ютерне моделювання, проведене дослідниками зі США та Великої Британії на основі даних місії Voyager 2, може пояснити незвичну конфігурацію магнітних полів Урана й Нептуна зростанням електропровідності речовини в глибоких шарах цих планет. Про результати дослідження повідомляє Space.com.

Магнітні поля зміщені від осі

Єдиним апаратом, який відвідав обидва крижані гіганти, був Voyager 2: він пролетів повз Уран у січні 1986 року, а повз Нептун — у серпні 1989-го. Апарат виявив, що магнітне поле Урана відхилене від осі обертання планети на 59 градусів і не зосереджене в ядрі. Магнітне поле Нептуна також має невпорядковану структуру, відхилене на 47 градусів і зміщене від центру планети.

Для порівняння, магнітне поле Землі нахилене до осі її обертання лише на 11 градусів. Раніше однією з можливих причин нахилу Урана називали давнє зіткнення з планетою розміром із Землю, яке могло перекинути крижаний гігант. Однак подібна будова поля Нептуна вказує, що пояснення слід шукати у внутрішніх властивостях обох планет.

Електропровідна речовина в надрах

Автори роботи змоделювали динамо-ефект — процес, за якого конвективний рух електропровідної рідини в тілі, що обертається, створює та підтримує магнітне поле. На Землі такою рідиною є розплавлене залізо у зовнішній частині ядра.

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Уран і Нептун значно масивніші за Землю: їхня маса становить відповідно 14,5 та 17 мас Землі. За високих тиску й температури в їхніх надрах молекули води можуть розпадатися на іони, через що речовина стає більш електропровідною з глибиною. Моделі з урахуванням цього чинника та складу планет відтворили аномальну структуру їхніх магнітних полів.

Поля можуть змінюватися десятиліттями

Симуляції також вказують, що магнітні поля крижаних гігантів здатні істотно змінюватися за кілька десятиліть. У деякі періоди нахил магнітного поля може коливатися на десятки градусів, тоді як магнітний нахил Землі змінюється приблизно на один градус за 50 років.

Науковці сподіваються зіставити моделі та дані Voyager 2 зі спостереженнями інфрачервоних полярних сяйв Урана й Нептуна, які за допомогою космічного телескопа James Webb веде співавтор роботи Том Сталлард. NASA визначило нову місію до Урана на початку 2040-х років одним зі своїх пріоритетів. Результати дослідження опублікували 3 листопада у журналі Communications Physics.

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