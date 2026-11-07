Моделювання показало, що 1998 KY26 надто теплий для збереження льоду — ScienceAlert

Температурне моделювання астероїда 1998 KY26, траєкторія якого демонструє незвичне прискорення, свідчить, що він надто теплий для тривалого збереження підповерхневого водяного льоду. Такого висновку дійшли інженери-аерокосмісти Корбін Гансен і Масатоші Хірабаяші з Технологічного інституту Джорджії, повідомляє ScienceAlert.

Версія темної комети

1998 KY26 має приблизно 11 метрів у діаметрі, обертається навколо своєї осі раз на 5,35 хвилини, а його траєкторія вказує на прискорення, спрямоване перпендикулярно до площини орбіти. Одним із пояснень було припущення, що об’єкт може бути так званою темною кометою — тілом, яке виділяє газ, але не утворює помітного кометного хвоста.

Комети містять лід, який під час сублімації та виходу газу в космос може створювати додатковий поштовх для небесного тіла. Дослідники змоделювали температуру поверхні та внутрішніх шарів 1998 KY26, врахувавши його розмір, орбіту, відбивну здатність і ймовірний склад.

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Лід мав би швидко зникнути

Для тривалого існування підповерхневого водяного льоду температура має залишатися нижчою за приблизно 145 кельвінів, або мінус 128 градусів Цельсія. Водночас навіть у найхолодніших ділянках астероїда середня температура протягом його руху навколо Сонця становить щонайменше 212 кельвінів, або мінус 61 градус Цельсія.

За розрахунками авторів, якби водяний лід становив 1% маси 1998 KY26, він зник би трохи більш ніж за 2 тисячі років. Якщо ж саме лід був джерелом незвичного прискорення, його запасу вистачило б лише на 62 роки. Науковці зазначають, що точний час перебування об’єкта на нинішній орбіті невідомий, тому наявність льоду повністю не виключена.

Іншим можливим поясненням прискорення може бути тиск сонячного випромінювання. Японський космічний апарат Hayabusa2 прямує до 1998 KY26, а зближення з астероїдом заплановане на липень 2031 року. Результати дослідження опублікували в журналі Icarus.

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