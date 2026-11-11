Дослідники під керівництвом планетолога Річарда Анслоу з Інституту астрономії Кембриджського університету дійшли висновку, що комети майже напевно не доставили на Землю складні органічні молекули, необхідні для пребіотичної хімії. Про результати моделювання повідомляє Space.com.

Команда проаналізувала моделі формування та еволюції комет, їхніх орбіт, взаємодії із земною атмосферою та надшвидкісних зіткнень із планетою. За індикатор долі складних органічних сполук науковці взяли ціанід водню — речовину, яку часто виявляють у кометах. Її також зафіксували в міжзоряній кометі 3I/ATLAS.

Швидкість руйнує молекули

Розрахунки показали, що для збереження органічних молекул швидкість зіткнення мала б не перевищувати 15 кілометрів за секунду. Утім, комети зазвичай рухаються швидше та входять в атмосферу Землі під надто гострим кутом. Унаслідок удару більшість таких молекул випаровувалася.

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Навіть у нечастих випадках, коли частина органіки могла вціліти, її кількість, за результатами моделювання, була недостатньою для формування помітної пребіотичної хімії. Автори не виключають цілком винятковий сценарій із дуже специфічними параметрами удару, але вважають його вкрай малоймовірним.

Астероїди та хімія самої Землі

Як альтернативні джерела потрібних молекул дослідники розглядають астероїди або хімічні процеси, що відбувалися безпосередньо на Землі. Як приклад астероїдного матеріалу, багатого на такі сполуки, наводять зразки з навколоземного астероїда Бенну, доставлені місією OSIRIS-REx: у них виявили всі будівельні блоки РНК.

На Марсі органічні молекули з комет могли мати дещо більше шансів пережити зіткнення через тоншу атмосферу та нижчу гравітацію. Окремо науковці зазначають, що в компактних багатопланетних системах на кшталт TRAPPIST-1 комети можуть втрачати швидкість, переходячи між планетами під дією гравітації. Результати дослідження опублікували 28 жовтня у журналі Scientific Reports.

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