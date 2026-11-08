Моделювання вказало на цунамі до 4 км углиб Пернамбуку у 1755 році — The Rio Times

Моделювання вказує, що цунамі, спричинене Лісабонським землетрусом 1 листопада 1755 року, могло проникнути на відстань до 4 км углиб узбережжя бразильського штату Пернамбуку, поблизу острова Ітамарака на північ від Ресіфі. Про це повідомляє The Rio Times із посиланням на дослідження бразильських і португальських науковців.

Поєднали моделі та аналіз піску

Роботу опублікували у 2022 році в Journal of South American Earth Sciences. У дослідженні брали участь фахівці Державного університету Ріо-де-Жанейро та їхні португальські колеги. Вони поєднали аналіз колоніальних листів, комп’ютерне моделювання та дослідження осадових відкладень на північному сході Бразилії.

На одному з прибережних майданчиків у дюнах науковці виявили шар грубого морського піску. Автори розглядають його як можливу ознаку потужного морського затоплення. За результатами моделювання, вода могла просуватися найдалі вздовж річок поблизу Ітамараки.

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Докази залишаються неповними

Показник у 4 км є розрахунковою межею за умов, закладених у модель, а не виміряною лінією, до якої дійшла вода. Точний вік піщаного шару не встановлений, тому його зв’язок саме з подією 1755 року залишається попереднім висновком. Також неясно, наскільки дані з одного місця можуть характеризувати все узбережжя.

Лісабонський землетрус стався в Атлантичному океані біля південного заходу Португалії. Через відсутність сейсмометрів у XVIII столітті його точну магнітуду досі обговорюють. Геологічна служба США зазначає історичні повідомлення про досягнення хвилею Бразилії та використовує сценарій 1755 року в моделюванні небезпеки цунамі для східного узбережжя США.

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