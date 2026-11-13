MOL заявила про готовність відмовитися від російської нафти до 2027 року — Euronews

Угорська нафтогазова компанія MOL заявила, що буде технічно готова припинити імпорт російської нафти до кінця 2027 року. Компанія планує вперше звернутися по фінансування ЄС для диверсифікації постачань і розвитку альтернативних трубопровідних маршрутів, повідомляє Euronews.

Ризики для Угорщини та Словаччини

Генеральний директор MOL Дьордь Бача заявив, що скорочення залежності від російської нафти може підвищити витрати на енергію, спричинити соціальну напруженість і політичну нестабільність в Угорщині та Словаччині. Обидві країни, за даними видання, досі значною мірою залежать від постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

За даними дослідження МВФ за 2025 рік, повне припинення постачання російських енергоресурсів може збільшити енергетичні витрати Угорщини приблизно на 15% до 2030 року. Єврокомісія повідомила, що частка Росії в імпорті нафти до ЄС скоротилася з 27% у 2021 році до 2%.

Угорщина та Словаччина залишаються єдиними державами ЄС, які імпортують значні обсяги російської нафти через збудований за радянських часів трубопровід «Дружба».

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Альтернативні маршрути

Одним із ключових напрямів диверсифікації для MOL є Адріатичний трубопровід, що пролягає з Хорватії до Угорщини та може стати альтернативою «Дружбі». Водночас MOL і хорватський державний оператор JANAF уже кілька років сперечаються щодо пропускної спроможності, транзитних тарифів і транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини.

MOL звернулася до Єврокомісії з проханням посприяти врегулюванню спору щодо випробування пропускної спроможності хорватської ділянки трубопроводу. Компанія також зацікавлена у приєднанні Угорщини до нафтопроводу TAL, який пролягає від Трієста до Німеччини, та підтримала б продовження «Дружби» від Бродів до Одеси в Україні.

У Єврокомісії не виключили обговорення фінансування інфраструктурних проєктів, пов’язаних із викопним паливом, але наголосили: пріоритетом ЄС є відмова держав-членів від постачання російської нафти, газу та скрапленого природного газу.

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