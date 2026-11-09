Молдова запустила ЛЕП Вулканешти—Кишинів для зв’язку з Румунією — Al Jazeera

Молдова офіційно запустила лінію електропередачі між Вулканештами та Кишиневом. Вона має посилити зв’язок країни з Румунією та європейською енергосистемою. Церемонія відкриття відбулася в Кишиневі за участі президентки Маї Санду.

Як повідомляє Al Jazeera, проєкт має збільшити можливості Молдови з передавання електроенергії, диверсифікувати її постачання та зміцнити інтеграцію країни з європейською енергосистемою.

Зменшення залежності від Придністров’я

Нова лінія дасть змогу Молдові скоротити залежність від Кучурганської теплоелектростанції, розташованої у проросійському сепаратистському регіоні Придністров’я. Раніше Молдова отримувала більшість газу з Росії, держави-агресора, через цей регіон і газопроводи, що проходять територією України.

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Санду заявила, що Москва десятиліттями використовувала енергію для тиску на Молдову. За її словами, країна більше не купує російський газ.

Ще дві лінії до Румунії

Президентка також повідомила, що ще дві лінії електропередачі до Румунії перебувають у планах. Єврокомісарка з питань енергетики Марта Кос, яка була на церемонії, заявила, що нове з’єднання дозволить Молдові купувати електроенергію там, де вона найдешевша.

ЛЕП називають «лінією енергетичної незалежності». Її запустили на два роки пізніше від терміну, який спочатку обіцяла влада Молдови.

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