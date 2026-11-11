Молоді люди в Іспанії долучилися до страйку через житлову кризу — Al Jazeera

В Іспанії десятки тисяч молодих людей упродовж останніх тижнів протестують проти гострої житлової кризи, а в середу багато з них долучилися до загальнонаціонального страйку. До акції під гаслом «Зарплати, житло і ціни» закликали найбільші профспілки країни, повідомляє Al Jazeera.

Приводом для посилення суспільного обурення стало примусове виселення 87-річної Марікармен Абаскаль із квартири в Мадриді, де вона прожила сім десятиліть. Її корпоративний орендодавець підвищив плату за житло до суми, яку жінка не могла сплачувати. Абаскаль померла в лікарні того дня, коли власники погодилися дозволити їй повернутися до помешкання.

Дефіцит житла та рішення парламенту

Лівий коаліційний уряд подав до парламенту два екстрені декрети для захисту вразливих орендарів, однак праві партії їх відхилили. На тлі житлової кризи уряд оголосив дострокові вибори на 29 листопада. Банк Іспанії оцінює нестачу житла у 750 тисяч одиниць і допускає, що наступного року цей показник може зрости до 1 мільйона.

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Учасники протестів розповіли, що через високі ціни на оренду живуть із батьками або ділять невеликі квартири з кількома сусідами. 24-річний аналітик даних Харіс Джавід Шаріф мешкає в Барселоні разом із батьками, братом і сестрою у квартирі площею 44 квадратні метри. За його словами, після пандемії родина втратила попереднє житло через борг за п’ять місяців оренди.

Оренда без гарантій

Соціальна працівниця Іратксе Гонсалес живе в Мадриді з трьома іншими людьми у квартирі площею 45 квадратних метрів. Вона сплачує 400 доларів оренди із зарплати 1200 доларів на місяць і має однорічний контракт, який вважає нестабільним через ризик підвищення плати або виселення.

Учитель Ігнасіо Редрадо зазначив, що середній вік, коли молоді люди в Іспанії залишають батьківський дім, становить 30 років. Протестувальники вимагають безстрокових договорів оренди та більшої кількості соціального житла. Працівник неурядової організації Артуро Леон, який ділить квартиру в Барселоні ще з чотирма людьми, розповів, що його спальня має розмір два на 2,6 метра, а орендодавець погрожує підвищити плату попри відсутність договору та несправності у квартирі.

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