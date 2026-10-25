Молоді політикині Західної Австралії не полишать політику — ABC News Australia

В Австралії молоді жінки, залучені до політики у штаті Західна Австралія, заявили, що не мають наміру полишати політичну діяльність попри образи та занепокоєння за власну безпеку. Про це ABC News розповіли учасниця молодіжного парламенту, членкиня міської ради та представниця молодіжного крила Ліберальної партії.

Учасниця Молодіжного парламенту Західної Австралії Шарлотта Роулінсон сказала, що відчуває страх, однак вважає, що саме цього прагнуть люди, які вдаються до залякування. Вона наголосила, що як молода квір-жінка з інвалідністю не дозволить противникам її участі в політиці досягти мети.

Роулінсон також повідомила, що її колеги з молодіжного парламенту, яким ще не виповнилося 18 років, стикалися з расистськими та сексистськими образами як онлайн, так і особисто. За її словами, одна з учасниць зазнавала нападок лише через те, що є мусульманкою.

Заходи безпеки в місцевій політиці

29-річна членкиня міської ради Басселтона Мікейла Лав розповіла, що після вечірніх засідань ради просить співробітників або іншого члена ради проводити її до автомобіля. За її словами, у кількох випадках на засідання доводилося викликати поліцію.

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Лав зазначила, що коли вона приєдналася до ради Басселтона п'ять років тому, питання безпеки не викликало в неї такого занепокоєння. Вона також сказала, що помітила більше контенту в соціальних мережах, розрахованого на розпалювання обурення, зокрема на сторінках місцевих спільнот.

Образи по різні боки політичного спектра

Голова молодіжного крила Ліберальної партії Західної Австралії та віцепрезидентка федеральних Young Liberals Ганна Гаттон заявила, що дедалі рідше бачить поважні політичні дискусії. Вона повідомила, що стикалася з образливими прізвиськами через свої центристсько-праві погляди, і закликала до діалогу між представниками різних політичних позицій.

Дослідження Австралійського національного університету за 2024 рік визначило страх онлайн-переслідувань і мізогінії другою за значущістю перешкодою для входження молодих жінок і гендерно різноманітних людей у політику. Колишня прем'єр-міністерка Австралії Джулія Гіллард заявила, що обсяг образ і погроз на адресу жінок-депутаток зростає та потрібні додаткові заходи для їхнього захисту.

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