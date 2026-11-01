Молодіжні організації в Лагосі підписали мирну угоду — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, християнські та мусульманські молодіжні організації підписали міжрелігійну мирну угоду перед загальними виборами 2027 року. Учасники зобов’язалися протидіяти політичному насильству, релігійній нетерпимості та використанню молоді для політичного насильства, повідомляє Premium Times.

Сім зобов’язань угоди

Угоду підписали в суботу на регіональному саміті міжрелігійного миру для південного заходу країни. Його організували Молодіжне крило Християнської асоціації Нігерії (YOWICAN) спільно з Національною радою мусульманських молодіжних організацій (NACOMYO). Захід відбувся в секретаріаті Християнської асоціації Нігерії в районі Алауса міста Ікеджа.

У підсумковому комюніке учасники заявили, що угода відображає спільне прагнення відмовитися від політичного насильства, релігійних маніпуляцій, мови ненависті та інших дій, здатних загрожувати миру й стабільності країни. Документ містить сім зобов’язань, зокрема відмову від вербування та маніпулювання молодими людьми як політичними виконавцями насильства, а також підтримку релігійної толерантності й мирного співіснування.

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Заклик протидіяти насильству

Організації закликали християнську та мусульманську молодь поширювати ідеї толерантності у громадах, навчальних закладах і місцях богослужіння. Також вони звернулися до релігійних, традиційних, громадських і політичних лідерів із закликом протидіяти нетерпимості, політичним маніпуляціям і підбурюванню до насильства.

Голова Християнської асоціації Нігерії у штаті Лагос Стівен Адегбіте заявив, що угода має сприяти релігійній толерантності, відмові від політичного насильства та мирному співіснуванню напередодні виборів. Він також закликав молодь демонструвати прагнення християн і мусульман до миру до, під час і після голосування. Національний секретар NACOMYO Шеху Ібрагім повідомив, що організація поширюватиме послання про мир у громадах через імамів, п’ятничні молитви, ісламські школи та інші релігійні зібрання.

Організації також вирішили, що угода має стати основою для постійного діалогу, взаємної відповідальності та миротворчої роботи між християнською й мусульманською молоддю.

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