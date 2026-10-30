МОМ представила 25-річну міграційну концепцію Нігерії — Premium Times Nigeria

Міжнародна організація з міграції (МОМ) представила в Абуджі рамкову програму Migration Vision @25, покликану визначати підходи Нігерії до міграційної політики протягом наступних 25 років. Презентацію провели під час відзначення 25-річчя роботи агенції ООН у країні, повідомляє Premium Times Nigeria.

У заході взяли участь губернатор штату Борно Бабагана Зулум, міністр гуманітарних справ і скорочення бідності Бернард Доро, інші урядовці та партнери з розвитку. Віцепрезидент Нігерії Кашим Шеттіма у вітальному зверненні заявив, що країна може використовувати міграцію для економічного зростання, інвестуючи в розвиток навичок і створюючи можливості для молоді в країні та за кордоном.

Три напрями програми

За даними МОМ, програма має допомогти Нігерії стати одним із провідних африканських центрів безпечної та продуктивної міграції, а також конкурентним джерелом фахівців і талантів. Її побудовано на трьох напрямах: мобільності, можливостях і стійкості.

Серед пріоритетів названо захист мігрантів, розширення легальних шляхів міграції, підтримку людей, які повертаються до країни, та пошук довгострокових рішень для громад, постраждалих від переміщення. Шеттіма також закликав активніше залучати нігерійську діаспору, зокрема її професійні навички, інвестиції, інновації та міжнародні зв'язки.

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Переміщення населення

Ініціативу представили на тлі масштабного внутрішнього переміщення населення через конфлікти, небезпеку та кліматичні лиха. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, оприлюдненими 1 жовтня, у Нігерії налічувалося 3 679 757 внутрішньо переміщених осіб, а також 141 688 біженців і шукачів притулку. Загальна кількість вимушено переміщених людей перевищила 3,8 мільйона.

Міністр Бернард Доро повідомив, що 19 серпня було затверджено оновлену Національну міграційну політику та план її реалізації. За його словами, документ передбачає чіткіший розподіл відповідальності, вимірювані результати й поліпшення міграційних даних для планування та реінтеграції.

МОМ зазначила, що з 2014 року надала гуманітарну допомогу більш як 2,5 мільйона людей, а житлом підтримала майже 500 тисяч переміщених осіб. Організація також сприяла безпечному й добровільному поверненню понад 72 тисяч нігерійських мігрантів.

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