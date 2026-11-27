«Монако» здобув виїзну перемогу над «Гартс» із рахунком 3:2 у матчі Ліги конференцій на «Тайнкасл Парк». Вирішальний м’яч на четвертій компенсованій хвилині забив американський нападник Фоларін Балогун, повідомляє Sky Sports.

Перебіг матчу

Господарі відкрили рахунок на 15-й хвилині завдяки голу Жорді Альтени. «Монако» відігрався на 25-й хвилині: Балогун реалізував пенальті. Перед перервою гості вийшли вперед після голу Едана Діопа на 41-й хвилині, однак вже на 44-й хвилині Сабах Керйота зрівняв рахунок.

За рівного рахунку 2:2 «Гартс» продовжував шукати переможний гол, але в доданий час Балогун отримав простір у штрафному майданчику та оформив дубль. Завдяки цьому «Монако» зберіг ідеальний результат у турнірі.

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Реакція тренера та турнірна ситуація

Головний тренер «Гартс» Ваутер Вранкен заявив, що пишається виступом команди, яка грала проти сильного суперника за умов кадрових проблем. За його словами, у складі клубу залишаються дев’ять травмованих футболістів, а частина гравців не внесена до європейської заявки.

Після чотирьох матчів «Гартс» має одне очко й залишається без перемог у Лізі конференцій. Команда може набрати максимум сім балів та ще зіграє проти боснійського «Бораца» і кіпрського «Пафоса». Наразі різниця м’ячів «Гартс» становить мінус п’ять, а для потрапляння до топ-24 команді, ймовірно, потрібні результативні перемоги в обох зустрічах.

Вранкен також відзначив якість дальніх ударів Альтени та Керйоти й пов’язав їх із упевненістю команди після перемоги 8:0 над «Данді» в попередньому матчі.

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