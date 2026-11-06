Монтана схвалила обмеження корпоративних витрат на вибори — CNBC

Виборці американського штату Монтана підтримали Ініціативу 194, відому як «План Монтани», що має обмежити витрати корпорацій та інших організацій на вплив на вибори у штаті. За неї проголосували близько 65% учасників голосування, повідомляє CNBC. Схвалений на загальноштатному голосуванні закон має набути чинності 1 січня.

Ініціатива ґрунтується на правовому підході, за яким корпорації можуть мати конституційні права, однак їхні повноваження походять від штатів. Документ передбачає позбавлення корпорацій, торговельних асоціацій, профспілок і некомерційних організацій юридичної можливості витрачати кошти для впливу на вибори в Монтані, зокрема якщо такі організації зареєстровані за межами штату.

Обмеження та винятки

На практиці це може означати заборону політичної реклами за кошти корпорацій, фінансування кампаній щодо референдумів торговельними асоціаціями та витрат політично активних некомерційних організацій на вплив на виборців. Порушники ризикують втратити надані штатом корпоративні привілеї, зокрема обмежену відповідальність, доки не передадуть кошти, витрачені з порушенням правил, і не виконають юридичних вимог.

Водночас обмеження не поширюються на фізичних осіб, політичні комітети, державні структури, а також на добросовісний новинний, коментарний та редакційний контент. Тож заможні приватні донори зможуть і надалі витрачати власні гроші на політичний вплив. Наприклад, Ілон Маск може робити політичні витрати як фізична особа, але його компанії Tesla і SpaceX підпадатимуть під нові обмеження у Монтані.

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Можливий судовий спір

Опоненти називають ініціативу спробою обійти рішення Верховного суду США у справі Citizens United 2010 року. Це рішення дозволило корпораціям необмежено витрачати кошти на незалежну політичну рекламу за умови, що такі витрати не координуються з кампанією кандидата.

Схожий закон уже оскаржують на Гаваях, де його ухвалили в травні. Торгова палата США подала позов про блокування цього закону, а Американський союз захисту громадянських свобод заявив у судовому поданні, що він суперечить Першій поправці до Конституції США. Юристи та експерти з виборчого фінансування припускають, що спір навколо обмежень у Монтані також може дійти до Верховного суду США.

Республіканська більшість у законодавчому органі Монтани може змінити або скасувати новий закон. Прихильники ініціативи заявили, що в такому разі мають намір знову винести питання на голосування у 2028 році.

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