У Бразилії суддя Верховного федерального суду Александре де Мораес постановив заблокувати активи адвоката Віллера Томаза на суму до 6 млрд бразильських реалів і анулювати його паспорти. Рішення він ухвалив 23 жовтня у межах розслідування можливого відмивання коштів, повідомляє The Rio Times.

За даними видання, блокування може охопити рухоме й нерухоме майно, літаки та судна. Суддя також дозволив розкрити банківську, податкову інформацію та дані щодо валютних операцій Томаза і чотирьох компаній: Alcazar Brasil, Alcazar Holdings, Alcazar Global Holdings і Catedral Holdings.

Обмеження для Томаза та його компаній

Банки мають протягом 24 годин передати дані про рахунки цих компаній, зокрема про колишніх і нинішніх співвласників рахунків. Рішення також призупиняє економічну, фінансову та комерційну діяльність усіх компаній Томаза. Серед анульованих паспортів був дипломатичний.

Слідчі обґрунтовували необхідність цих заходів тим, що після серпневого обшуку в межах іншої операції Томаз виїхав із Бразилії. За даними бразильських медіа, він вилетів до Маямі 21 серпня і не має зафіксованого повернення. Правоохоронці вважали, що його від’їзд створює ризик знищення доказів, насамперед пов’язаних із коштами та компаніями за кордоном.

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Згадки про Флавіу Болсонару

У матеріалах Федеральної поліції йдеться, що Флавіу Болсонару був зареєстрований як користувач із високим рівнем доступу до рахунку Alcazar Holdings у банку Santander. За версією слідчих, такий профіль давав йому можливість керувати рахунком. Поліція вважає це можливою ознакою економічної або фактичної корпоративної участі сенатора, однак це припущення слідства, а не встановлений факт. Обвинувачень Болсонару не висували.

Захист Болсонару назвав неправдивим твердження про спільний рахунок і заявив, що Томаза та родину Болсонару пов’язує лише дружба. Адвокати Томаза назвали заходи непропорційними, заявили про відсутність зв’язку їхнього клієнта зі справою про незаконні відрахування з державних пенсій і заперечили перекази грошей між Томазом та Болсонару.

Рішення винесли за два дні до другого туру президентських виборів у Бразилії, де, за даними джерела, Флавіу Болсонару змагається з Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

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