Корпус морської піхоти США вивчає можливість більш ніж удвічі збільшити дальність наземних протикорабельних крилатих ракет Naval Strike Missile (NSM). Наразі заявлена дальність ракети становить 135 морських миль, а новий варіант може уражати цілі на відстані до 270 морських миль або більше, повідомляє The War Zone.

Представник морської піхоти підтвердив виданню, що відомство шукає можливості збільшити дальність NSM більш ніж удвічі. У попередніх версіях ракети заявлена дальність становила близько 100 морських миль, а в модифікації Block 1A її збільшили до 135 морських миль. За даними морської піхоти, дальність також може перевищувати цей показник залежно від профілю польоту.

Ракети для мобільних пускових установок

Морська піхота застосовує NSM у складі комплексу Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Його основою є безекіпажна пускова платформа ROGUE-Fires, створена на базі 4×4 автомобіля Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Кожна така установка може бути споряджена двома ракетами у готових до запуску контейнерах.

NSM розробила норвезька компанія Kongsberg у партнерстві з американською Raytheon. Ракета призначена передусім для ураження кораблів, але має й можливість завдавати ударів по наземних цілях. Вона використовує інфрачервону головку самонаведення на кінцевій ділянці польоту та інерційну навігаційну систему з підтримкою GPS. Її пасивна головка самонаведення не випромінює сигналів і, за даними видання, несприйнятлива до радіочастотних перешкод.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Більша зона ураження

За оцінкою видання, подвоєння дальності збільшить площу зони, у межах якої одна пускова установка зможе тримати цілі під загрозою, приблизно вчетверо — з близько 57 255 до 229 022 квадратних морських миль. Конкретний спосіб збільшення дальності не розкривають. Серед можливих підходів The War Zone називає зменшення маси ракети, зокрема бойової частини, а також підвищення паливної ефективності чи запасу пального.

Збільшення дальності розглядають у межах концепції розосереджених експедиційних операцій морської піхоти, зокрема на островах у Тихому океані. NMESIS уже залучали до навчань на віддалених японських і філіппінських островах поблизу Тайваню. У жовтні елементи комплексу перекидали на японський острів Йонагуні під час навчань Keen Sword.

Розширені можливості NSM могли б частково компенсувати відмову морської піхоти від планів озброїти ROGUE-Fires крилатими ракетами Tomahawk. Водночас навіть із подвоєною дальністю NSM не зрівняється з Tomahawk, дальність якої у матеріалі оцінено приблизно у 1 000 миль. У майбутньому морська піхота також може отримати інші далекобійні засоби, зокрема балістичні ракети Precision Strike Missile для пускових установок HIMARS.

Читай нас у