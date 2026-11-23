Морська агенція ООН підтримала створення спільної оперативної групи берегової охорони 22 країн, серед яких Саудівська Аравія, Джибуті та Ємен, для протидії піратству й контрабанді в Червоному морі. Combined Maritime Task Force має посилити безпеку в Аденській затоці, Червоному морі та західній частині Індійського океану, повідомляє The National.

Правова основа до 2027 року

Країни-учасниці домовилися до вересня 2027 року узгодити правову основу для співпраці. Вони є підписантами Джибутійського кодексу поведінки — механізму ООН, створеного 2009 року для боротьби з піратством у Червоному морі. У 2017 році його дію розширили на весь спектр злочинів на морі.

Директор з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Дам'єн Шевальє назвав ініціативу важливим кроком для посилення контролю прибережних держав над безпекою в регіоні. За його словами, учасникам ще належить визначити, хто керуватиме операціями, чи зможуть співробітники берегової охорони заходити до територіальних вод сусідніх країн і яка держава матиме юрисдикцію щодо затриманих піратів.

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Обмін інформацією та координація

Національні берегові охорони планують використовувати центри обміну інформацією на Сейшельських островах і Мадагаскарі, однак правові домовленості мають бути погоджені до початку операцій. На окремих зустрічах країни також визначатимуть внески до програми: частина учасників може надати фінансування, інші — навчання або ресурси.

Нова структура має координувати діяльність з іншими операціями в регіоні, зокрема з військово-морською місією ЄС Aspides. Її розгорнули 2024 року у відповідь на атаки хуситів на комерційне судноплавство; за даними видання, у Червоному морі наразі перебувають шість кораблів місії.

Ризики для судноплавства

The National пише, що морська блокада саудівського судноплавства, яку здійснюють хусити, створила вакуум безпеки та сприяла відновленню піратських нападів у районі, де раніше активно діяли сомалійські пірати. Шевальє також зазначив, що моряки можуть погоджуватися на небезпечні рейси через ризик втратити роботу, хоча судноплавна галузь пропонує за такі переходи високі зарплати.

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