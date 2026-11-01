Морські зірки можуть підтримувати різноманіття коралів — ScienceDaily

Дослідники Сіднейського університету в Австралії встановили, що за низької чисельності морські зірки «терновий вінець» можуть сприяти збереженню різноманіття коралів на Великому Бар’єрному рифі. Як повідомляє ScienceDaily, ці хижаки поїдають корали, однак не завжди знищують усю колонію та можуть обмежувати поширення найшвидкоросліших видів.

Корали часто виживали після живлення зірок

Дослідження, опубліковане в журналі Ecology and Evolution, провели на дослідницькій станції One Tree Island Research Station на Великому Бар’єрному рифі. Науковці вивчали сліди живлення морських зірок і живі тканини, що залишалися на коралах.

Ділянки дослідження розташовані в охоронюваних районах із здоровими популяціями риб, які допомагають стримувати чисельність цих морських зірок. Команда під керівництвом докторки Шовни Фу з’ясувала, що живі коралові тканини зберігалися після майже 75% зафіксованих випадків живлення.

За словами Фу, на рифі One Tree морські зірки, схоже, споживають відносно сталу кількість корала за один раз і переходять далі, а не знищують усю колонію. Через це на коралах нерідко залишалися живі фрагменти тканин.

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Простір для повільнорослих видів

Деякі види коралів швидко ростуть і можуть займати великі площі, обмежуючи простір для повільнорослих видів. Дослідники зазначають, що живлення морських зірок швидкорослими коралами може створювати умови для збереження інших видів.

Уцілілі фрагменти швидкорослих коралів родини Acroporidae не відновлювалися на пошкоджених ділянках. Натомість відростання переважно фіксували у повільнорослих коралів родів Montipora та Porites. На думку дослідників, це може збільшувати різноманіття коралових угруповань.

Контроль після спалаху чисельності

Науковці наголошують, що масові спалахи чисельності морських зірок «терновий вінець» залишаються серйозною загрозою для рифів. Від 1960-х років на Великому Бар’єрному рифі зафіксували чотири великі спалахи, приблизно раз на 15 років. Зменшення кількості природних хижаків, зокрема тритонів і кількох видів рифових риб, зробило екосистеми вразливішими до таких подій.

Автори роботи вважають, що після придушення спалаху метою контролю не обов’язково має бути повне винищення морських зірок. Вони зазначають, що контроль чисельності варто поєднувати із захистом природних хижаків, щоб утримувати популяції на рівні, який не призводить до тривалого занепаду рифів.

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