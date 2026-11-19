У Росії, державі-агресорі, Перовський районний суд Москви продовжив до 24 грудня тримання під вартою політолога Олександра Кинєва. За даними Mediazona, про які повідомляє Meduza, йому висунули обвинувачення у спробі збуту наркотиків.

Кинєв прибув до суду на милицях

На засідання Кинєв прийшов на милицях, одна нога була в гіпсі. За попередніми повідомленнями, під час затримання його жорстоко побили, внаслідок чого він дістав перелом ноги у двох місцях.

Після затримання політолог два тижні перебував у хірургічному відділенні медчастини СІЗО, де лікував закритий перелом. Згодом його виписали у стані, який описали як задовільний. Рішення про тримання Кинєва під вартою у справі про наркотики суд ухвалив 25 вересня, попри травму.

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Версія слідства та політична діяльність

За даними слідства, під час обшуку в помешканні Кинєва 23 вересня вилучили 14 пакетів із білою порошкоподібною речовиною. Як стверджують слідчі, речовина містила мефедрон. У справі бере участь ФСБ Росії, однак її конкретна роль у розслідуванні не уточнюється.

Адвокат Михайло Бірюков заявив, що слідчі вперше послалися на статус Кинєва як «іноземного агента», обґрунтовуючи клопотання про подальше тримання під вартою. Російська влада внесла політолога до відповідного реєстру в лютому.

Після засідання адвокат також повідомив, що під час повторного допиту Кинєва розпитували про його політичну діяльність, зокрема про роботу з організаціями, пов’язаними з Михайлом Ходорковським, та іншими фондами, визнаними в Росії «небажаними». Кинєву інкримінують пункт «г» частини 4 статті 228.1 Кримінального кодексу Росії, що передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.

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