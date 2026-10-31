Моссад передасть Шабаку оцінку підозр щодо можливого втручання у вибори — Jerusalem Post

В Ізраїлі Моссад безпосередньо передасть ізраїльській службі безпеки Шабаку оцінку підозр щодо можливого іноземного втручання у вибори до Кнесету, що відбулися 27 жовтня 2026 року. Це в суботу підтвердило уповноважене офіційне джерело, повідомляє Jerusalem Post. Джерело було уповноважене підтвердити передачу цієї оцінки.

Оцінка для Шабаку

Йдеться про оцінку, підготовлену Моссадом у зв’язку з підозрами, що виникли під час цих виборів, яку він має надати безпосередньо Шабаку. У матеріалі Шабак названо Ізраїльським агентством безпеки, а самі підозри пов’язано з виборами до Кнесету.

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Що відомо про зміст

Наразі незрозуміло, чи містить оцінка результати розслідування щодо потенційного іноземного втручання, чи є лише експертною думкою. Jerusalem Post називає цю інформацію повідомленням, що розвивається.

Видання не наводить подробиць змісту оцінки та не уточнює, які саме висновки вона містить. Інших деталей про можливе втручання або матеріали, які передадуть Шабаку, у публікації не повідомляють.

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