Мотогонщик Пітер Гікман переміг у мотоциклетному Гран-прі Макао, встановивши новий рекорд кола на трасі Гуя. Для 14-разового переможця Isle of Man TT це п’ятий тріумф у Макао та перша перемога в цих перегонах від 2023 року.

Як повідомляє BBC Sport, Гікман стартував із поулу та фінішував із перевагою понад 38 секунд над Маркусом Сімпсоном, який посів друге місце. Третім став гонщик із Північної Ірландії Пол Джордан на мотоциклі Jackson Racing Honda.

Три оновлення рекорду

Після рестарту заїзду Гікман, який виступав за Zeeco by 8Ten Racing BMW, тричі перевершував попередній рекорд кола. Спершу він проїхав коло за 2 хвилини 23,40 секунди, випередивши на дві десяті попередній результат Істона. На наступних колах спортсмен покращив час до 2:23,08, а згодом — до 2:22,69.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередній рекорд траси Гуя тримався 16 років. На пізніх етапах гонки Гікман знизив темп, однак зберіг упевнене лідерство до фінішу.

Заїзд перезапустили після аварії

Першу спробу провести 12-коловий заїзд на трасі завдовжки 3,8 милі зупинили червоним прапором після аварії австрійця Юліана Труммера на першому колі. Після перезапуску Джордан тривалий час ішов другим, але наприкінці гонки Сімпсон обійшов його та фінішував на 6,5 секунди попереду.

Італієць Мауріціо Ботталіко посів четверте місце, гонщик з Ірландії Кевін Кіз — п’яте, а дебютант із Північної Ірландії Марк Г’юїтт — шосте. Англійці Роб Годсон і Філ Кроу зійшли з дистанції через технічні проблеми.

Читай нас у