Мотор вирвав перемогу над Віслою на 97-й хвилині — Interia Sport

У Любліні, Польща, «Мотор» обіграв «Віслу» з Плоцька з рахунком 3:2 у стартовому матчі 14-го туру Екстракляси. Вирішальний м’яч на сьомій компенсованій хвилині забив Кароль Чубак. Як повідомляє Interia Sport, гості завершували гру в меншості після вилучення Маркуса Хаглінда-Сангре.

Швидкий гол і відповідь гостей

Господарі відкрили рахунок уже на 2-й хвилині. Після подачі Фабіу Роналду з кутового Бартош Берешинський головою відправив м’яч у ворота, хоча голкіпер Рафал Лещинський торкнувся м’яча рукою.

«Мотор» мав ще один скасований гол у першому таймі: Мбає Ндіає опинився в офсайді. Натомість «Вісла» до перерви двічі забила протягом двох хвилин. На 31-й хвилині Афонсу Сілва зрівняв рахунок ударом головою після кутового, а на 33-й Олаф Кобацький вивів команду з Плоцька вперед після передачі Самуеля Акере.

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Гол у компенсований час

На 54-й хвилині Ндіає відновив рівновагу, замкнувши передачу Роналду на дальній стійці. Для Роналду це була друга результативна передача в матчі.

На 82-й хвилині Хаглінд-Сангре отримав другу жовту картку та залишив поле, тож «Вісла» догравала вдесятьох. Арбітр додав дев’ять хвилин, і на 90+7 Чубак приніс люблінській команді перемогу. За статистикою матчу, «Мотор» завдав 25 ударів проти 10 у суперника та володів м’ячем 55% ігрового часу.

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