Motorola представила Signature 27 за 1599 доларів — The Verge

Motorola представила у США флагманський смартфон Signature 27, який коштуватиме 1599 доларів у конфігурації з 512 ГБ сховища та 12 ГБ оперативної пам’яті. Попередні замовлення на пристрій у США стартують 19 листопада, а продажі розпочнуться 26 листопада, повідомляє The Verge.

Характеристики флагмана

Смартфон отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мА·год, 6,8-дюймовий Tandem OLED-дисплей і захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69. Motorola називає роздільну здатність екрана 1,5K Super HD. Двошарова OLED-панель, за заявою компанії, зможе досягати пікової яскравості 12 000 ніт.

Основна камера використовує 50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia L910 із технологією LOFIC. Камерний блок також містить 200-мегапіксельну камеру з триразовим наближенням, 50-мегапіксельну надширококутну камеру та сенсор Event Vision Sensor. У Motorola заявили, що цей сенсор визначатиме рух на рівні пікселів і має допомагати чіткіше знімати об’єкти, які швидко рухаються.

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Заряджання та програмна підтримка

Signature 27 підтримуватиме дротове заряджання потужністю до 90 Вт і бездротове — до 50 Вт. Для бездротового заряджання на максимальній потужності знадобиться фірмовий зарядний пристрій Motorola. Вбудованих магнітів стандарту Qi2 у моделі немає.

Компанія також обіцяє для смартфона сім років оновлень операційної системи. Signature 27 підтримуватиме орієнтовану на приватність GrapheneOS; The Verge зазначає, що це перший смартфон Motorola та перший масовий телефон, який продаватиметься у США, з такою підтримкою. Аудіосистему пристрою розробляли за участю Bang & Olufsen.

Годинник і навушники

Разом зі смартфоном Motorola анонсувала Moto Watch Fit 27 із заявленою автономністю до 12 днів і навушники Moto Buds 27 з активним шумозаглушенням Bose. Навушники та їхній зарядний кейс матимуть захист IP57. У США ціни й точні дати виходу годинника та навушників поки не названі; у Великій Британії та Європі їх очікують найближчими тижнями.

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